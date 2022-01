Ministerio de Salud promueve la combinación de vacunas contra covid

Señaló, además, que la combinación de vacunas es segura: “El propósito de la vacuna es proteger contra la enfermedad grave y la muerte. A la persona le puede dar la infección una vez vacunado o no le da, y eso no quiere decir que no haya estado expuesto al virus”.

Indicó, además, que por uno o dos o incluso tres días pueden presentarse algunos síntomas leves posteriores a la vacunación, “y existe una historia grande de reacciones leves, no es exclusivo de las vacunas de covid-19, en pediatría lo vemos mucho”.

Agregó que estos efectos leves se dan porque "con la vacuna se produce una micro enfermedad, muy chiquita. Ese tipo de reacciones indican que el organismo está reconociendo y haciendo la respuesta".

El experto también recomendó que “la mejor vacuna es la que haya disponible en el sitio de aplicación. El retardar ese refuerzo es darle la oportunidad al sistema inmune para que sea más susceptible al virus que esté circulando”.