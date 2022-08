Propuesta de Petro sobre extradición divide opiniones

No obstante, precisó el ex secretario de Seguridad de Bogotá, “como él mismo lo dijo, es una propuesta que se va a continuar discutiendo con el Gobierno de los Estados Unidos”.

Y concluyó que “por su lado, los delegados del gobierno del presidente Joe Biden fueron claros en que ellos ‘tomaban nota’ y que estas propuestas se deben discutir con el Departamento de Justicia de ese país. Es decir, la propuesta colombiana sobre la mesa solo será realidad cuando se discuta y ajuste en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, escribió en su perfil de la cuenta de la red social virtual de Twitter sobre el nuevo planteamiento frente a la extradición que ha anunciado el nuevo gobierno: “No bombardeos, no erradicación forzosa, no extradición. Ya sabemos quiénes van a vivir sabroso”.

