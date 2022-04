Operación en Putumayo fue legítima y planeada hace cinco meses: Mindefensa

En su momento, el ministro Molano insistió en decir que "el operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”.

De igual manera, se supo que cuatro personas que resultaron heridas en el combate y que fueron detenidas por, supuestamente, pertenecer a las disidencias de las Farc, fueron dejadas en libertad al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.

Finalmente, serán la Fiscalía, la Procuraduría y la justicia penal militar las encargadas de establecer lo sucedido en la operación.