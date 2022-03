Operaciones militares en Putumayo fueron en el marco del DIH: Ejército

“Cuando estábamos movilizándolos una de las heridas manifiesta que es menor de edad y que está embarazada, cuando ella nos dice eso tomamos contacto con la Defensoría Del Pueblo y con el ICBF para que una vez que llegáramos al Batallón estuvieran presentes para realizarles la entrega”, detalló el general Correa.

Entre tanto, el ministro de Defensa señaló que: “El operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”.

Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que el menor que habría fallecido en el operativo tenía de 16 años; mientras que los líderes sociales fueron identificados como Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remanso, quien murió junto con su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa.