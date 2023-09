“Sería muy grave que en el gobierno de Petro se paramilitarizara el país”

Y le hizo un fuerte llamado de atención al jefe de Estado: "Le digo al Gobierno que las funciones de investigación no están en cabeza suya sino en la de la Fiscalía, no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales, no permitiremos que la jurisdicción penal militar se entrometa en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos de las comunidades".

Concluyó al respecto que en el ente acusador hay "83 órdenes de captura contra el Clan del Golfo sin ejecutar en esa zona del país, y es importante que la Policía y la fuerza pública estén al frente de esas órdenes de captura, no para atemorizar a la población".