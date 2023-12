El doloroso adiós a Michelle González, la niña víctima de feminicidio en Cali

“Las últimas palabras que me dijo mi niña esa noche fueron: ‘Papi, no me demoro’ y no la volví a ver. Los entes que están a cargo - Alcaldía, Gobernación o Fiscalía- no me han dado información, pero espero que esa captura se dé muy pronto para que se haga justicia con mi hija”, dijo Genaro.

En medio de lágrimas, las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía, a una eucaristía, levantando carteleras que decían: “queremos salir a la calle sin el miedo de no regresar”.

“Era una gran amiga, alegre, a ella le encantaba pintar y tenía siempre buen ánimo para todo. Es muy duro que estas cosas pasen en el barrio, aquí no nos sentimos seguras”, precisó Lizzet Ramírez, asistente al velorio.