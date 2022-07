Exministro de Santos dice que Corcho quiere “acabar” el sistema de la salud

En las últimas horas distintos anuncios de los recién nombrados ministros del gobierno entrante de Gustavo Petro han generado polémica e incertidumbre, sobre todo por las eventuales reformas que tendrá el país.

Una de estas es la reforma a la salud, que aunque no se presentará sino hasta el próximo año, desde ya se conocen algunas puntadas que no han caído bien en distintos sectores. Carolina Corcho, quien fue designada por Petro como ministra de Salud, ha insistido en varias oportunidades que se deben eliminar las EPS y de hecho, dijo que "14 de las 30 entidades no están bien".