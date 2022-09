Lo que tendrán que decir Mancuso y ‘Jorge 40’ para llegar a la JEP

“Conocer la verdad de lo que ocurrió en el conflicto y no escuchar a todas las partes que estuvieron involucradas de una u otra manera, sería también un poco cerrarle la puerta a muchas verdades que tiene que contar Mancuso. Yo creo que por ejemplo lo que pasó en el sur de Córdoba hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, casos que sucedieron que hoy no están esclarecidos y no se ha permitido poner a la discusión sobre quién dio la orden de asesinar a personas, o con complacencia de quién, por qué lo hicieron; eso debe ser lo que se debe responder porque hasta ahora las verdades de los terceros civiles en conflicto han sido muy limitadas y es necesario que un actor como este nombre a los actores para que la JEP pueda llamar a esos terceros civiles involucrados en el conflicto”, dijo.

Precisamente Ortega se refirió a testimonios de terceros civiles como el del ex gobernador de Córdoba y ex gerente del Fondo Ganadero Benito Osorio, quien en su momento aseguró que hubo una connivencia entre el paramilitarismo con la política en el departamento.

“Aquí tenemos muchos políticos condenados por parapolítica como Juancho López, De la Espriella, Eleonora Pineda, y mucha gente, pero como en la JEP la entrada de los terceros civiles es voluntaria se ha limitado un poco este tipo de participaciones, por eso es necesario que personas como Mancuso cuenten la verdad de lo que ocurrió”, concluyó.