Directiva presidencial para ahorrar energía y agua en entidades estatales

"Se deben incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones que generen las entidades y en los portales web institucionales", indica el jefe de Estado.

Y la última señala que se deben reforzar o implementar medidas, tales como: Diseñar, implementar y ajustar los esquemas de trabajo en casa para todo el personal de planta y contratistas; aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas; instalar sensores de movimiento, en especial en áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen presencia de personal de manera permanente.

De igual modo, instalar dispositivos ahorradores de agua en baños y cocinas. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlas limpias; sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo; desconectar los televisores de pantalla CRT (convencionales) y cargadores cuando no se estén usando, por cuanto estos equipos usan hasta 20W en estado de suspensión; ajustar la temperatura del aire acondicionado a las condiciones de confort entre los 22 grados C y los 24 grados C garantizando que puertas y ventanas se mantengan cerradas en espacios acondicionados; apagar equipos de cómputo, impresoras, sistemas de aire acondicionado, etc., cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.

"Apagar los sistemas de aire acondicionado de las oficinas a partir de las 6:00 pm. En cuanto al uso de equipos informáticos, se deberá ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio, disminuir los tiempos para que los equipos entren en estado de hibernación y utilizar fondos de pantalla y temas oscuros; las compras de equipos se deben realizar teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética. En especial sistemas de iluminación, aires acondicionados y equipos ofimáticos, considerando lo contenido en la guía de compras públicas sostenibles, publicada por el MADS. En adecuación de instalaciones se debe: Preferir el uso de colores claros en paredes, techos y pisos. Así: Preferir el uso de pinturas atérmicas en cubiertas o fachadas de edificaciones en climas cálidos para reducir la temperatura interna. Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural. Y preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, regaderas, llaves de lavabo y aspersores para riego; y optimizar redes de suministro y desagüe", concluye el documento.