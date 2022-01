Revelan detalles del linchamiento a conductor que arrolló a mujer indígena

Calderón relató los angustiosos momentos que vivió Rivera Gantiva cuando lograron comunicarse a través de una llamada telefónica en la que le informó del accidente.

“Cuando contesto el teléfono, escucho mucho ruido y él me dice: ‘Don Mario estoy en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho, yo no lo vi, estoy en Funza’. Su voz era de desesperación”, contó Mario Calderón, gerente de la empresa Ecosiecha en diálogo con ‘Blu radio’.

“Unos minutos después, tal vez 10 o 15, la técnica operativa me llama y me dice: ‘Estoy llamando al teléfono de Hidelbrando, me contestó alguien y me dijo: ‘No llame más a este hp que lo vamos a matar’, y le colgaron”, agregó.

Luego del ataque, el conductor fue trasladado por las autoridades hasta el Hospital Simón Bolívar de Bogotá donde perdió la vida.