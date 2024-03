“Las armas de la nación no van a apuntar al Congreso”, Petro a Iván Name

El mandatario expresó a Name que no debe temer a las armas de la nación, pues no apuntarán al Congreso de la República.

“El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la Nación, porque ahora yo soy el comandante y jefe de las armas. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo y tampoco al Congreso (…) las armas de la nación están al servicio del poder constituyente del pueblo”, dijo el jefe de Estado.