Jorge Luis, el sargento que enfrenta la batalla de ser padre y madre

“Ha sido difícil llevar el rol de mi esposa porque al ser militar no tienes mucho espacio, te involucras tanto en el trabajo que no te das cuenta de esos detalles. Ahora he aprendido, poco a poco, a llevar ese papel de padre y madre, y a estar pendiente de cada necesidad de mis bebés. Jugar con ellos, sonreír con ellos y aprovechar el tiempo de su corta infancia”, confesó el oficial.

Jorge Luis Molina es el único militar de su familia, apenas finalizó su educación media se incorporó al Ejército Nacional y ha logrado hacer diferentes cursos como lancero, paracaidista y asalto aéreo, entre otros.

“Nunca me arrepentiré de ser militar porque he enseñado a sobrevivir sin importar las condiciones. Ahora estoy haciendo el curso de padre y madre”, agregó el sargento.

Sus dos “Juanes”, como se refiere a sus hijos, son su prioridad y en quienes encuentra el valor para continuar ante cualquier dificultad que se pueda presentar.

“Cuando pienso en ellos siento que todos los temores desaparecen”.