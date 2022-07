“No nos abandone”: las palabras de Marbelle al expresidente Uribe

Asimismo, señaló “aquí solamente está una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país, cayéndome y levantándome muchas veces. Y ese es el piso que tengo, pero como mujer puedo decir que me he caído y levantado muchas veces. Ojalá no tenga que abandonar mi país, pero si lo hago, lo haré con la fe de que usted va a estar ahí, y muchos de ustedes, no nos abandonen, que este es el momento en que más los necesitamos”.

Luego de fundirse en un abrazo, Uribe Vélez se mostró emocionado, agradeció los detalles e incluso declamó un poema de Pablo Neruda.