Joven denuncia nueva modalidad de robo en Bogotá

"El tipo se fue bajando de a 50 mil pesos y le dije: definitivamente no le puedo pagar esa leche. Me argumentaba que la bebé era intolerante a la lactosa, en fin, igual no puedo. Finalmente accedió a que le diera una leche Klim de 40 mil pesos”, dijo la mujer.

Cuando ya se disponía a pagar el producto el sujeto se salió de la droguería y dejó a la muchacha sola en la fila. En ese momento Meneses aprovechó para preguntarle al cajero si era posible que una persona tuviera un reembolso del dinero en caso de ya no querer el producto, esto con la intención de saber si después el sujeto podía devolver la leche y reclamar el dinero.