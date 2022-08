“JEP para narcotraficantes es un camino tremendamente equivocado”

“Hay que tener claro el escenario frente a estos grupos debe ser distinto. Creería yo, en primer lugar, que estamos hablando de justicia ordinaria y las medidas de sometimiento. Eso ha ocurrido en el pasado, por ejemplo en el gobierno de César Gaviria se utilizó el Estadio de sitio para promover unos decretos en virtud de los cuales la suspensión de actividades delincuenciales se hacía bajo el marco de la no extradición.

so permitió por ejemplo que los señores Ochoa dejaran su actividad criminal. Todo esto es en el marco de justicia ordinaria, he oído que algunos funcionarios han dicho que habría que crear una especie de JEP para estos narcotraficantes, ese me parece un camino tremendamente equivocado”. Señaló que pese a que tiene esos interrogantes, aplaude y reconocer el esfuerzo que el gobierno, aunque se espera a la expectativa de las acciones concretas.