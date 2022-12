Martín Sombra reconoció reclutamiento de unos 700 menores de edad en las Farc

El también conocido como 'carcelero de las FARC ', que se había negado en dos oportunidades previas a comparecer ante el tribunal de paz, criticó al máximo líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y al denominado canciller de la desmovilizada guerrilla, Rodrigo Granda, advirtiendo que "Timoleón Jiménez ha dicho que lo que yo estoy hablando es mentira. A mí qué se me quita y qué se me pone: yo me estoy ganado 320 mil pesos y ellos 42 millones, entonces cómo se acomoda él con sus lucros personales, su buena casa, su buen estrene y buenas cosas. Yo le estoy haciendo inteligencia a ellos y en la sola Navidad se comieron en comida 24 millones de pesos entre la familia de Timo, el Negro Antonio, entonces a ustedes, me perdonan la frase, los tienen engañados con un poco de mentiras".