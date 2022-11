Desde el Senado piden “priorizar la vida” en encendido de Hidroituango

BOGOTÁ. La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, pidió este miércoles en la Comisión Quinta del Senado priorizar la vida en los planes de encendido de dos de las ocho turbinas de Hidroituango.

"El encendido de turbinas de Hidroituango sumará un riesgo más, de tantos generados por la obra, para la vida de miles de personas aguas abajo y aguas arriba del muro. (...) Lo más importante es la vida, el dinero no es la vida y la generación de energía no es la vida", dijo la citante de debate de control político al respecto.

Explicó la legisladora que "EPM participó como cualquier empresa en una subasta, es decir nadie está obligando a que entre en operación el 1 de diciembre" y añadió que "la ANLA ha tenido errores grandísimos en el seguimiento a Hidroituango en el plan de gestión de riesgo de desastres, y eso lo dijo la Contraloría".

Celebró Zuleta la decisión de la evacuación preventiva de este gobierno, "que por primera vez tiene en cuenta a las víctimas. Por eso lo que pide la gente y lo que pedimos desde esta curul es que cumplan las medidas judiciales: vamos a entregar la orden de un juez por un equivocado proyecto que destruyó los ecosistemas de nuestro territorio, y sabemos que EPM no tiene el control de la obra y quien lo tiene es la empresa Integral".

Finalmente, advirtió la senadora y activista ambiental: "Sabemos que no hay análisis global de la estabilidad del macizo rocoso, esa es nuestra mayor angustia, porque lo ordenó un juez y EPM no ha cumplido, el macizo rocoso está fracturado y así no determinaron la ONU y EE. UU. en un estudio, entonces pedimos pensar con prioridad en la vida de la gente".

Por su parte, el senador José David Name, de La U, invitó "a todos en esta comisión para que no le metamos política a esta discusión: aquí están en juego Colombia y el costo de la vida, porque lo que más lo está impactando son las tarifas de energía, que no bajaron y que no van a bajar en este país, porque la tormenta perfecta se está dando".

Por ello, afirmó, "soy solidario con las comunidades pero es un proyecto que lleva años y lo hemos discutido mucho. Hay un incumplimiento de ocho años, hay un miedo de las comunidades, pero se necesitan esos 600 megavatios de energía urgente, porque vamos hacia un racionamiento en 2025, porque los proyectos de energía renovable de La Guajira están parados. Y si entra Hidroituango la tarifa va a bajar, a mayor oferta la tarifa a va a bajar".