Hermano de Mauricio y Jhonier Leal contó cómo se enteró del doble homicidio

Afirmó que para él Jhonier “se murió como hermano, como familia, como todo”.

“Mauricio fue buen hermano, buen hijo, buena persona, lo que ocurrió en primer instante yo sabía que no era así (…) Yo no me olvido que él (Jhonier) fue el que le quito la vida a mi mamá y a mi hermano”, concluyó.