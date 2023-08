Petro pide al Grupo Argos restituir tierras en los Montes de María

El presidente solicitó al respecto investigar a los funcionarios que han guardado las sentencias y dijo que “han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir”.

Les pidió así mismo a los jueces de tierras, a la Jurisdicción Agraria, a la restitución de tierras, "que no importa cuánto dinero tengamos que poner del Presupuesto –soy el responsable de eso–, tenemos que multiplicarlo por 10, por 50, el número de jueces, hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana, porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz”.

Manifestó en este punto el jefe de Estado: "Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación”.