“Compren fruta y hagan jugo”: Bolívar sobre impuesto a bebidas azucaradas

“Ese artículo de bebidas azucaradas, embutidos o comidas ultraprocesadas está permitiéndole a la oposición decir que estamos gravando a los más pobres, cuando ese recaudo no va más allá de 2 billones de pesos. Con eso no pagamos ni un punto del déficit, máximo 0.2% de un punto. No es el ánimo de recaudar dinero lo que nos lleva a poner este artículo, sino que los colombianos mejoren sus hábitos alimenticios”, dijo el congresista en diálogo con ‘Blu radio’.

Asimismo, Bolívar indicó que el gravamen a las bebidas azucaradas solo sería de 200 pesos; además, invitó a los ciudadanos a comprar frutas que son más saludables.