Gobierno Duque desmiente a Petro sobre deuda de operadores de energía

Una vez se conoció la carta de Asocodis alertando sobre un apagón financiero de las distribuidoras de energía, el presidente Gustavo Petro le atribuyó la situación al gobierno Duque, señalando en su cuenta de X que la mencionada opción tarifaria “la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica”.

Y agregó que el pasado gobierno redujo las tarifas de energía bajo la emergencia por covid, “pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico, sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora”.

Posición que también ratificó el ministro de Minas y energía, Andrés Camacho, quien ante el Congreso y en sus declaraciones a medios de comunicación ha manifestado que la opción tarifaria “no fue una decisión ni un acuerdo de pago con los usuarios que pudieran decidir si tomaban esa opción tarifaria o no, sino que fue directamente a cargarse a la tarifa”.

El exministro Diego Mesa de inmediato le salió al paso a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro y advirtió que el jefe de Estado ha dicho seis mentiras, que fue desvirtuando una a una en una publicación en su cuenta de X.

Afirma Mesa que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 y que ha sido aplicada, “voluntariamente”, por las comercializadoras de energía en distintoss gobiernos, incluido el de Duque.

“El fondo de estabilización del precio de los combustibles (FEPEC) se creó en Ley 1151 de 2007. Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de 5 gobiernos, los haya creado el gobierno Duque”, precisó el exministro.

Increíble que este tan mal informado para que no haya una sola verdad en este trino . Los invito a analizar cada una de las mentiras publicadas:



Primeras dos mentiras: “La opción tarifaria la creo Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la… https://t.co/pJiXXuZ6qN — Diego Mesa (@DiegoMesaP) August 30, 2023

Con relación a las tarifas establecidas en tiempos de covid, explicó Mesa que el decreto 517 de 2020 permitió el pago diferido, por un plazo de treinta y seis (36) meses sin intereses ni costos financieros, de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.

“Como respuesta a la pandemia también se le otorgaron créditos blandos a las empresas comercializadoras, que además voluntariamente hicieron uso de opciones tarifarias”.

Sobre la deuda tasada en 5 billones de pesos, de acuerdo con las cifras hoy del Gobierno, indicó Mesa que al final del cuatrienio Duque el Ministerio había pagado la totalidad de las deudas por concepto de subsidios causados en 2020 y 2021 por un valor de $8,4 billones de pesos.

También señaló que a julio 31 de 2022 el saldo de subsidios de energía eléctrica era de $574 mil millones, “que se paga trimestre vencido, no de $5 billones”.

Enfatizó en que se debe aclarar que las deudas con los comercializadoras de energía se dan porque, pese a que en el país los estratos 5 y 6 pagan un porcentaje más para subsidiar la tarifa de los estratos 1, 2 y 3, no es suficiente para cubrir la totalidad de los recursos.

“El monto de la deuda se incrementa cuando el gobierno no les paga a las empresas esta diferencia a tiempo, lo cual se debe hacer trimestre vencido. En este gobierno se ha disparado el costo de esa deuda por diferentes medidas que se han tomado, lo cual ha derivado en hueco de 7.2 billones en las empresas”.

Adicionalmente calificó como falso que los generadores cobren la totalidad de la tarifa, como lo manifestó el presidente Petro, argumentando que la totalidad de la tarifa en Colombia tiene 6 componentes.

“El peso promedio de cada componente en el precio final del kilovatio que paga el usuario y que su vez reciben las empresas que operan en ese segmento es: Generación 33 % + Transmisión 6 % + Distribución 37 % + Comercialización 9 % + Restricciones 8 % + Pérdidas 7 %. O sea las generadoras, en promedio, reciben el 33 % de la tarifa. No la totalidad. Igualmente es falso que “las comercializadoras cobren barato y compren caro”.

Por último, aclaró que no es cierto que las comercializadoras sean en su mayoría públicas si se incluyen las que no están integradas con el componente de distribución, y que contrario a lo que afirmó el presidente Petro, “las comercializadoras esperan que el Gobierno les pague la deuda de los subsidios que explicamos arriba y recuperar los saldos de opciones tarifarias, no que se suban las tarifas”.

A su vez, el expresidente Iván Duque también decidió responder en su cuenta de Twitter y manifestó que "a las cortinas de humo del populismo, una vez más, la verdad les da una lección", refiriéndose inicialmente al mensaje de Petro y luego a la respuesta que dio su exministro Mesa.

Finalmente aseveró que "a las comercializadoras las está quebrando el populismo".