“No nos gustan las invasiones y respetamos la propiedad”: gobernador indígena

No obstante, advierte Yalanda que cuando dieron un paso al costado "al CRIC no le gustó porque perdió ese territorio que venía apostillando como territorio de diálogo, convivencia y paz, y tienen que trasladarse a Caldono para seguir esos taponamientos, pero eso nos ha costado mucho porque hemos empezado con asedio del CRIC, político, de falsedades y de persecución, con tal de destituirme para poder poner un gobernador de la línea de ellos y recuperar el territorio, y la forma que encontraron fue crearnos una disidencia de cabildo en el mismo resguardo: esa disidencia ha estado en los últimos tres años tratando de ganar el registro, darme el golpe de estado, pero el pasado 11 de agosto nos notifican la resolución donde el Ministerio (del Interior) no les registra la autoridad y le ordenan al alcalde y a la comunidad que cumplan la ley".

Por ello, agrega, ha solicitado protección a la UNP "porque acá en el Cauca si no se ganan las cosas políticamente o jurídicamente, se ganan por otro lado, poniendo en riesgo la vida de uno: también he puesto denuncias en la Fiscalía pero no adelanta por todo el tema de lo retrasado que es la justicia colombiana, y lo que hemos hecho es denunciar ante medios que nosotros ya no estamos en el CRIC ni tampoco nos gustan esas invasiones que están haciendo y perjudicando a los campesinos y afros y lo que pasa en el norte del Cauca".

Finalmente, cuestiona al CRIC debido a que "muchos colombianos lo miran como un movimiento de reivindicación de derechos, pero eso fue así hasta el 2000 y de ahí en adelante ha venido una nueva dirigencia con la filosofía expansionista de querer sí o sí volver territorio el centro y el norte del Cauca, que es donde el pueblo nasa, filiales al CRIC, tienen sus resguardos, y ellos no van a aceptar ninguna posición diferente a la de que son ancestrales, pero nosotros entendemos que hay una realidad social de culturas campesinas, afros y urbanas que están fundadas sobre el tema de la propiedad privada y no la desconocemos".