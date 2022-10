Francia Márquez dice que no conciliará con mujer que lanzó comentario racista

La vicepresidenta Francia Márquez anunció que no conciliará con Luz Fabiola Rubiano, quien lanzó insultos en su contra durante las manifestaciones del pasado lunes 26 de septiembre contra las reformas anunciadas por el gobierno Petro.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, dijo Márquez en entrevista con ‘RTVC Noticias’.