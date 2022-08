Creación del Ministerio de Igualdad se radicará la próxima semana: Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez anunció desde Suárez, Cauca, municipio en el que nació y donde se posesionó de manera simbólica, que la próxima semana se radicará en el Congreso la creación del Ministerio de Igualdad, que ella misma liderará.

Como una de las principales promesas de campaña, se acordó la formación de esta nueva cartera para “asumir el desafío más grande que tiene Colombia: la desigualdad”, dijo Márquez.

“La vicepresidenta no tiene mandato institucional”, sino que su función es “reemplazar al presidente en cualquier circunstancia que él no pueda estar presente”, explicó Márquez. “Yo no espero reemplazar al presidente”, continuó, para insistir en que “es el presidente quien debe definir dentro del Gobierno cuáles serán mis funciones”.