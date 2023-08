“No hay compromiso de Cancillería y Consulado”: abogado de familia Arrieta

Distintos medios anunciaron una rueda de prensa de la Policía de Tailandia sobre el macabro crimen de Edwin Arrieta a manos del confeso asesino Daniel Sancho.

Esta tiene que ver con los detalles de la investigación que concluiría la primera etapa del caso, en la que se reafirmaría que se trató de un asesinato premeditado. El informe ha sido esperado por la opinión pública, pero, sobre todo, por los familiares de Edwin Arrieta, quienes en ningún momento lo tuvieron en su poder.

Miguel González, abogado de la familia del cirujano, le dijo a EL HERALDO que no hay un “compromiso” por parte de la Cancillería y el Consulado de Colombia en Bangkok.

El jurista mencionó que desde que ocurrieron los hechos, él, como representante de la familia de la víctima Edwin Arrieta, ha conversado de manera extraoficial con Cancillería y Consulado. “Hemos hablado vía llamada, mensaje de texto, pero vemos que todos los días desde la semana pasada la respuesta es: estamos viendo, estamos esperando, estamos agotando los canales diplomáticos”, cuestionó el abogado.

González cuestionó de manera directa el hecho de que la familia Arrieta se haya enterado por la prensa de la divulgación del informe, y no por la Cancillería o Consulado.

“Vimos noticias sobre la rueda de prensa, pero esa información no nos llegó de manera oficial a través de Cancillería o Consulado que es quien debería informarnos. La respuesta que nos dieron fue que no sabían nada de la rueda de prensa, lo que resulta preocupante porque vemos que la investigación avanza a un ritmo distinto en los medios que están accediendo a información que ni siquiera las víctimas tienen (…) no vemos un compromiso de parte de ellos (Cancillería y Consulado)”, señaló.

En ese sentido criticó que pasarán varios días para que la familia tenga en su poder el informe de la Policía, pues primero debe pasar por la traducción oficial que haga el Consulado.



Solicitud a la Cancillería

El abogado elevó una solicitud ante la Cancillería con cinco peticiones, entre esas un “acompañamiento integral a la familia Edwin Arrieta en aras de propender por la satisfacción de los derechos de verdad, justicia y reparación, comunicándose la Cancillería con el Reino de Tailandia, designando representantes judiciales idóneos que sepan la legislación tailandesa y puedan representar a la familia”.

Además, la familia Arrieta insiste en la pronta repatriación del cuerpo del médico y que esta, en la medida de lo posible, sea asumida por la Cancillería debido a la dificultad de recursos económicos.

EL HERALDO se comunicó con la Cancillería que afirmó que el derecho de petición, “se responderá en los tiempos de ley”. Además indicó que “por tratarse de un caso que está en investigación y por ley de protección de datos personales, la Cancillería solo tiene retroalimentación con la familia”.