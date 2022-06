La historia del sello que sostiene un entramado criminal

En Valledupar

Este medio conoció una situación irregular que se presentó el pasado 2 de junio en la oficina regional de Migración en La Guajira con un ciudadano dominicano el cuál llegó con unos documentos que aparentemente fueron expedidos de forma irregular en la oficina de la Registraduría en Valledupar.

Y es que según pudo establecer este medio, en la oficina de la capital del Cesar, al parecer, se tramita la mayor cantidad de documentos irregulares de los “clientes que tiene la red”.

“Hasta acá han llegado ciudadanos de todos lados, venezolanos, mexicanos, dominicanos, brasileños, peruanos, ecuatorianos, cubanos, árabes y hasta asiáticos”, dijo una fuente a este medio.

Este medio volvió a consultar a la oficina de Migración Colombia para intentar confirmar el caso de la desaparición del sello, pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

No obstante, el pasado domingo también se consultó a la entidad con relación a la posible existencia de la red criminal e indicaron que: “A la fecha no hemos recibido ninguna denuncia en la que se vean implicados oficiales de Migración Colombia. Sin embargo, si se llegase a presentar, pueden tener la total seguridad de que se actuará con la mayor celeridad y rigor frente al caso, pues no vamos a permitir ningún acto de corrupción en el interior de la entidad”.

Igualmente se consultó a la Registraduría, pero tampoco se ha obtenido respuesta.