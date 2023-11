Fiscalía llamó a versión libre al expresidente Uribe por la masacre de El Aro

En medio de una audiencia que se realizó de manera reservada en la JEP, el ex jefe paramilitar relató cómo fue la planificación de dicha masacre.

“La primera planificación se inicia desde que yo voy a la oficina del general Manosalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez; ayer incluso él mismo en un video dice que se encontró conmigo en la Brigada Cuarta, y efectivamente sí. En la Brigada Cuarta estuvimos. Él no estuvo en la reunión efectivamente, está diciendo la verdad, él se fue, yo quedé con el general Manosalva planificando la operación (de la masacre del Aro) sobre cartas satelitales, sobre la mesa de la sala de juntas que él tenía ahí, de toma decisiones de donde estábamos”, contó Mancuso a los magistrados de la JEP.

Acto seguido vinculó a Uribe:"En el Aro yo estuve, previo al Aro, porque el Aro se iba a hacer desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas (…) fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní el coronel Raúl Suarez, comandante de la policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro", agregó.