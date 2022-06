“Fuimos una fábrica de odio y de dolor”: ex-Farc reconoce secuestro

Precisamente varias de las víctimas tuvieron la oportunidad de participar en la audiencia. Sigilfredo López, único diputado sobreviviente del secuestro de los asambleístas del Valle, de los cuales 11 fueron asesinados en junio de 2007, pidió al último secretariado de las Farc “reparar a las víctimas como se debe”.

En su intervención, el exdiputado lanzó: “El perdón no puede soslayar a la demanda de justicia, de verdad y reparación. Este último se lo están dejando al Estado, pero ustedes también tienen que asumirlo y esa puede ser una oportunidad para alcanzar el perdón social”, dijo.

Entre tanto, el excongresista Orlando Beltrán Cuéllar, que estuvo secuestrado durante seis años, aseguró que ese grupo guerrillero operaba “como una empresa criminal” que le causó un enorme dolor a la sociedad y al país.

“Ustedes fueron genocidas, al igual que fue Hitler, ustedes fueron una manada de asesinos y criminales, pero yo quiero decirles a ustedes que esta página del dolor hay que pasarla porque definitivamente es mucho mejor la paz que una guerra prolongada”, indicó Beltrán, quien pidió que ese acto de reconocimiento esté “condicionado a la verdad”.

Ingrid Betancourt también tuvo la oportunidad de intervenir y les dijo a los miembros de la antigua Farc: “Cada palabra es una daga en el corazón. En mi caso quiero deshacer una narrativa de la que he sido víctima desde hace 20 años”.

En su relato Betancourt explicó algunas de las razones que condujeron a su secuestro. “Yo no pedí que me llevaran en helicóptero. Esa fue una maniobra para que yo llegara después de Andrés Pastrana. Yo no hablé con él. No me dirigió la palabra. Cuando estuve secuestrada sus hombres me narraron que a ellos les informaron que yo iba a tomar la carretera”, dijo.

Entre tanto, Olmes Johan Duque, un policía activo, que en 2005 fue secuestrado, increpó a los miembros de las Farc por la violencia sexual y psicológica de la que fue víctima y de las secuelas que lo acompañan hoy día.

“No sé cómo ustedes pueden estar tranquilos. Yo no puedo dormir, estoy medicado y no puedo usar el uniforme porque llevarlo me genera la sensación de que puedo ser secuestrado de nuevo”, dijo el uniformado, quien denunció además que en la actualidad su caso es motivo de “burla” por varios de sus compañeros en la institución.