Este 29 de enero, primera Jornada Nacional de Vacunación de niños

Aunque la jornada de vacunación está enfocada, principalmente, en los niños menores de 10 años, también hay biológicos para los adultos de manera gratuita.

“En cuanto a los niños, tenemos las vacunas del esquema regular como son polio, DPT y pentavalente, pero también estamos poniendo las vacunas para mujeres en estado de embarazo y para adultos, la de influenza”, agrega Bonilla.

Frente a la efectividad de los biológicos, Mazenett explica: “La vacuna es la medida más efectiva que se ha inventado, porque, a través de esta estrategia de salud pública está casi que garantizando que no le va a dar una enfermedad. Entonces el peligro es no vacunarse. Recordemos que, cuando yo me vacuno, también protejo a mi familia y a toda la comunidad, entonces no solamente estoy evitando una enfermedad para mí, sino que estoy evitándola para los que están a mi alrededor”.