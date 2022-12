Gobierno iniciará diálogos con las bandas ilegales los Shottas y Espartanos

El 7 de diciembre, en el Malecón Bahía de la Cruz, el Presidente, Gustavo Petro; la Vicepresidenta, Francia Márquez; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios del alto Gobierno estarán en un un gran concierto por la Paz Total en Buenaventura, y después a una velatón para dar cierre a las actividades.

"Este gesto de buena voluntad de los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ abre el camino para una mesa de diálogo socio-jurídico que facilite una transición a la legalidad de cerca de 1.600 de sus integrantes, y que anteponga la verdad para las víctimas y las garantías de no repetición a una salida netamente punitiva", precisó Presidencia.

Según el Gobierno, a partir de los primeros acercamientos que la Diócesis de Buenaventura hizo con los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, se pactó un cese de hostilidades entre los dos grupos, que ha derivado en una eliminación de las fronteras invisibles entre barrios y ha permitido la libre circulación de las personas, generando una reactivación económica y cultural en toda la ciudad.

Por otro lado, tras los ataques de las disidencias de las Farc en Cauca, el Presidente Petro ratificó que “en lo que resta, la posición es que la acción militar no cesa mientras haya una voluntad real de negociación; así que la Fuerza Pública no va a salir de la región caucana que desemboca en El Naya”.