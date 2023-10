Caicedo, otro que renuncia sin respetar su periodo

La salida de Caicedo, de otro lado, no está indemne de líos. Por ejemplo, la Procuraduría anunció en días pasados que vigila el contrato para la construcción del sistema de acueducto El Curval en Santa Marta por posibles inconsistencias para su ejecución, señalando además que se podrían dar vicios en el proceso licitatorio si no se esclarecen ciertos puntos para la participación de proponentes.

Las observaciones hechas por el Ministerio Público advierten que las obras del acueducto de Santa Marta ascienden a $1.642.317.567.721.

Así mismo, indicó en agosto pasado que estaban colapsadas las obras de reposición de redes de alcantarilladlo sanitario y acueducto en Santa Marta por $7.507 millones, producto de la emergencia invernal en los sectores de Pescaíto y Corea, debido a que el contratista no contó con el músculo financiero.

Caicedo ha cuestionado al respecto que “el problema del agua se viene presentando en Santa Marta desde hace más de 50 años y el proyecto de solución fue bloqueado por el expresidente Iván Duque, a través de la intervención de Superintendencia de Servicios Públicos a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar. (...) La solución de agua, el cambio de redes de acueducto y el sistema de alcantarillado puede estar oscilando los $6 billones y nosotros solo pedimos $1,8 billones para el agua potable”.

De igual modo, el ente de control disciplinario abrió en julio pasado una indagación previa contra la Gobernación del Magdalena por presuntas irregularidades administrativas y logísticas en la contratación y entrega de los alimentos del PAE en el departamento.

En respuesta, Caicedo aseveró que la anterior licitación fue declarada desierta, dado que los oferentes que se presentaron en su momento no reunían los requisitos para el adecuado cumplimiento del programa, “tanto así que algunos presentaron documentación falsa. Hemos trabajado para que no se ponga en peligro la alimentación de los niños, el dinero público y que no haya irregularidades”.