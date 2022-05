Expertos informáticos entre los 500 observadores internacionales

La Registraduría informó este viernes en un comunicado que más de 500 observadores internacionales acompañarán las elecciones presidenciales de este domingo: se trata de 27 organizaciones internacionales y ocho misiones de observación electoral internacionales, entre ellas la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Estas misiones estarán divididas entre las que harán observación al proceso electoral, como la de la UE y la OEA, la International Foundation for Electoral Systems (IFES), Transparencia Electoral, el Centro Carter, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y la Misión de Acompañamiento Internacional (MAI).

Además, indicó la Organización Electoral, “las misiones con carácter técnico que están integradas por especialistas en tecnología, informática y procesos electorales provenientes de diferentes países son el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, la de la OEA y el Centro Carter”.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, se reunió este viernes con la Misión de Observación Internacional de la OEA y los altos mandos militares, y señaló al respecto: “Continuamos trabajando para garantizar a la ciudadanía este 29 de mayo unas elecciones libres y seguras en el país”.

Entre tanto, el jefe de la Misión de la OEA, Eladio Loizaga, informó que contarán con 88 observadores que estarán en 25 departamentos del país acompañando el proceso electoral, por lo que esperan una jornada sin inconvenientes.