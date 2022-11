El último mensaje que envió el piloto de avioneta accidentada en Medellín

El hecho, que se registró en el sector de Belén Rosales de la capital antioqueña, dejó a ocho personas fallecidas, de los cuales dos eran militares oriundos del municipio de La Jagua de Ibirico, en el centro del Cesar.

Julián Andrés Aladino Valencia, quien piloteaba la aeronave, nació en el departamento del Valle de Cauca, tenía 38 años y antes del trágico accidente conversó con su esposa Yaila Hernández, por medio de mensaje de texto, minutos antes de despegar del aeropuerto Olaya Herrera hacía Pizarro, Chocó.

De acuerdo con Hernández, el último mensaje que recibió de su esposo fue a las 10:03 de la mañana del pasado lunes. En el texto, el piloto le dijo que en pocos minutos iba a despegar.

“Lo último que yo le escribí fue un mensaje a las 10:04 de la mañana, le dije “Dios me lo bendiga” porque él me dijo que ya iba a despegar, a las 10:03. Yo en ese momento estaba en mi trabajo, estaba desayunando y todo estaba bien. Él me dijo: “amorcito, ya voy a despegar, voy para Pizarro”, aseguró la mujer en conversación con el ‘Noticentro 1 CM&’.