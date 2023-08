Petro no llegó a foto oficial de cumbre: estaba en reunión sobre el fiscal

Nuevamente a último minuto el presidente Gustavo Petro alteró su agenda y no estuvo en un evento clave. Este miércoles, según la información de la Casa de Nariño, el mandatario tenía previsto asistir a la foto oficial de la Cumbre Amazónica, la cual se iba a dar a las 7:30 a.m. (hora Colombia) y 9:30 a.m. (hora Brasil).

El acto protocolario contó con la presencia de varios presidentes de la región, pero finalmente la foto salió sin el mandatario Gustavo Petro.

Desde Palacio confirmaron que Petro no llegó a la foto de la cumbre porque a último momento convocó una reunión de manera virtual para analizar la denuncia que realizó el martes en horas de la noche la Fiscalía General de la Nación sobre un presunto plan del Eln para atentar contra el jefe del ente acusador Francisco Barbosa.

Sin embargo, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre el tema y se espera que dé declaraciones una vez finalice el encuentro sobre el Amazonas que se lleva a cabo en Brasil. Por ahora se conoció que el ministro de Defensa Iván Velásquez se haría cargo de la denuncia del fiscal Barbosa y por eso convocó a una reunión con las Fuerzas Militares para evaluar acciones o analizar lo que reveló el ente acusador en un comunicado.

Vale mencionar que la entidad señaló que en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN, en la que se habría coordinado cómo sería el plan para atentar contra el fiscal, utilizando el modus operandi que ha venido empleando la guerrilla para cometer acciones terroristas: atentar utilizando francotiradores.