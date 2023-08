“Estamos en la reflexión”: Petro no descarta cambios en la terna para fiscal

Y agregó: “Ha surgido una experiencia institucional que llama a la reflexión y es que el presidente pierda su derecho a presentar la terna porque la Corte la devuelva cuantas veces quiera, sin que eso esté escrito en la Constitución. O sea, le quitan al presidente el derecho de ternar”.

No obstante, en vista de que con su respuesta no contestó directamente si tenía pensado o no hacer una modificación a la terna, el entrevistador volvió a cuestionarle: “¿La va a devolver?”.

A lo cual el presidente señaló: “Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”.