“No me perturban”: Egan Bernal sobre los ataques que ha recibido en redes

Un mensaje en respuesta a los constantes ataques que ha recibido en redes sociales por expresar su postura política envió el ciclista colombiano Egan Bernal este viernes en su cuenta de Twitter.

El pedalista, quien en constantes ocasiones había manifestado su rechazo a las políticas de Gustavo Petro, sostuvo: "A quienes están preocupados por los “ataques” que he recibido, con amor les digo: hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!!".