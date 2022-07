Dos de los militares imputados por la JEP siguen en servicio activo

Amaya Ruiz, quien era investigado por hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2006 en Aguazul, Casanare, compareció en público en noviembre de 2021 y aceptó haber participado.

“Estoy aquí para hacer el reconocimiento de mi responsabilidad ante estos crímenes en los cuales yo participé. No fueron en todos, pero es como si estuviera en todos porque conocí y no denuncié. No hice nada para que eso no volviera a pasar. Yo, Faiber Alberto Amaya, asumo la responsabilidad ante el dolor que les cometí al quitarles a sus familiares”, dijo en su momento, en presencia de familiares de las víctimas.

Por su parte, Sierra García, ante la JEP no aceptó su responsabilidad.