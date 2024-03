Carrotanques seguirán detenidos hasta que tengan pólizas: director de Ungrd

El nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, enfrentó este miércoles su primer debate de control político ante la comisión de ordenamiento territorial del Senado por cuenta de la presunta adquisición irregular de 40 carrotanques para distribuir agua potable en La Guajira, bajo la dirección de Olmedo López.

Carrillo pidió disculpas en nombre de la entidad a las comunidades de La Guajira por haberles fallado en la promesa de llevarles agua potable desde hace meses.

“Mi obligación es adelantar la misionalidad de la entidad, y eso quiere decir que los recursos se destinarán a las comunidades que más lo necesitan y no a los políticos”, expresó el funcionario.

Además, el director de la Ungrd reveló las irregularidades que encontró en la contratación de los carrotanques y explicó cuál es la situación actual.

Primero, destapó que los vehículos aún no tienen pólizas de seguro, lo cual impide que puedan ser utilizados. Por esta razón, se mantendrán parqueados en una guarnición militar hasta que se supere este obstáculo.

También indicó que “no se trata de 40 carrotanques, sino de 80 vehículos que se contrataron para el suministro de agua potable para La Guajira”. Detalló que estos fueron adquiridos mediante dos órdenes de proveeduría: 40 carrotanques de tipo doble troque y 40 sencillos.

Asimismo, señaló que la contratación de los carrotanques se celebró sin que el suministro de agua en La Guajira estuviera garantizado.

“Usted no puede mover esos carrotanques llenos de aire o los puede mover, pero no sirve para nada. En La Guajira el problema no es movilizar el agua de un lugar a otro, sino que no está disponible. Entonces, haber arrancado este proyecto sin tener asegurada la provisión del agua potable es complejo”, sostuvo Carrillo.