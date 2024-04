Opiniones divididas por decreto de día cívico de Petro

Por otra parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se refirió al decreto, asegurando que es una medida para impedir que se efectúen las marchas convocadas por la oposición para el domingo 20 de abril.

"Advertimos desde hace más de 6 meses -como lo hicieron los expertos- la posibilidad del apagón; el gobierno dijo que no había ningún riesgo, no tomó previsiones. Ahora, en vísperas de marchas en contra del gobierno, pretende decretar un puente vía decreto para que la ciudadanía no salga a marchar. Marcharemos de todas maneras, ahorrando agua y electricidad", trinó la funcionaria.

