Mandatarios regionales entrantes rechazan que Petro derogue decreto de drogas

A lo que el mandatario entrante de Medellín reviró: "Presidente Petro, ¿para qué escribe 'con todo respeto' si va a afirmar algo irrespetuoso? No somos ni nos hacemos lo que usted insinúa. Todo lo contrario, nos preocupa que la gran mayoría de sus decisiones vayan orientadas a proteger criminales y no a proteger a la gente que cada vez está más angustiada. Con las herramientas que nos queden a los Alcaldes del país, haremos un gran esfuerzo para garantizar seguridad y tranquilidad a nuestra gente. Qué bueno que lo pudiéramos hacer también de su mano. No son temas personales, Presidente; sus decisiones nos afectan a todos. Convóquenos y hablemos. Es su responsabilidad y la mía. Créame que los papás y mamás de Colombia no queremos ver los parques, escenarios deportivos y demás espacios públicos tomados por la droga y la criminalidad.

De todas formas, haré un gran esfuerzo para recuperar estos espacios para nuestra niñez, nuestros jóvenes y toda la gente.

Espero que a partir del 1 de enero podamos trabajar juntos por el bien de Medellín y Colombia".

Finalmente, Petro se refirió al proyecto de ley que anunciaron los conservadores para restituir el decreto derogado: "Si es inconstitucional el decreto que pone sanciones administrativas a una libertad otorgada por la Constitución, también es inconstitucional una ley que diga lo mismo que el decreto. Entiendan que el consumo de drogas no se trata con calabozo ni con multas policivas. El consumo adictivo de drogas se trata con métodos de salud pública".