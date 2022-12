Defensoría pide al ELN “gestos concretos de paz” tras anuncio de paro armado

“Anuncio que rechazamos de manera enfática y de manera contundente porque no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos, cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz. El anuncio de paro armado no es un mensaje de paz, esto no es un mensaje de reconciliación”, dijo el funcionario.

Camargo hizo un llamado al ELN y demás grupos armados ilegales para que realicen “gestos genuinos de paz” en medio de las negociaciones con el Gobierno.