Es altamente probable que las disidencias sean las responsables: Petro

"Entre más se hable de paz más hay que elevar la guardia, más cuidado hay que tener desde el punto de vista del accionar militar. La primera decisión que tomamos la noche anterior es que las que eran consideradas zonas de conflicto antes del Acuerdo de Paz hay que seguirlas considerando así aunque no hayan tenido violencia tras la firma, porque es un territorio que quiere ser accedido por la violencia, porque siguen siendo territorios en disputa y muchos ya copados por nuevos actores de violencia", dijo el jefe de Estado en declaración junto a la cúpula militar y policial y varios de sus ministros.

Agregó el mandatario que en el occidente de Neiva para disminuir las posibilidades violentas y hacer progresar la región se debe lograr "una organización profunda de la sociedad: sus indígenas, campesinado, el fortalecimiento de la cooperativa cafetera, las organizaciones femeninas, los caficultores, las juventudes en general".

Frente a lo que dijo deja como aprendizaje lo sucedido es que "no puede haber más auxiliares de Policía en las zonas que denominamos de conflicto: hay que cuidar esa primera juventud, esos muchachos no pueden estar en zonas de alto riesgo, no pueden morir prestando el servicio militar".

El balance además, añadió Petro, "muestra que ahí no hay conectividad, es uno de los problemas de la región, no se puede comunicar nadie por celular, la Policía tenía celulares pero no podía hacerlo, e incluso el muchacho que logra escapar pasa parte de la noche sin poderse comunicar".

Así mismo, advirtió el presidente que la carretera en la que se perpetró la matanza "es una trocha, la emboscada se da por una curva de 90 grados donde tenía que frenar la camioneta con personal en el platón, que aunque era una zona que no había tenido hechos de violencia desde el Acuerdo era una zona de las Farc, y por lo tanto era de cuidado y riesgo".