Las razones del Tribunal de B/quilla para negar gestoría de paz de Mancuso

Han pasado nueve días desde que Salvatore Mancuso llegó al país en calidad de deportado. El ex jefe paramilitar pisó suelo colombiano el pasado 4 de marzo, luego de que desde la Presidencia de la República se emitiera una resolución designándolo como gestor de paz, un nombramiento que no solo generó fuertes críticas en distintos sectores políticos, sino también claros conceptos jurídicos que señalan que no es constitucional este "estatus" en el conflicto armado colombiano, tal y como lo ratificó este miércoles 13 de marzo el magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez.

Esta semana es crucial para Mancuso y poder definir si puede quedar en libertad para cumplir las funciones como gestor de paz, pero, por ahora, en el Tribunal de Barranquilla ya se cerró la puerta a esa posibilidad.

En una audiencia virtual que duró un poco más de una hora, el despacho concluyó su decisión frente a la posible suspensión de las 33 medidas en contra de Mancuso que reposan en ese tribunal y dejarlo en libertad para cumplir la función otorgada por el Gobierno nacional.

Luego de escuchar varias intervenciones, tanto de los representantes de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y abogados tanto de víctimas como de Mancuso, el magistrado Pérez negó darle aval a la gestoría de paz del exjefe paramilitar. En ese sentido, el funcionario judicial se basó en tres argumentos para tomar esa decisión:

1. El magistrado sostuvo que otorgarle la libertad a Mancuso equivaldría a un indulto por sus crímenes de lesa humanidad cometidos durante su participación en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia.



Puso de presente que la Corte Constitucional dicta que las amnistías o los indultos de delitos son inconstitucionales cuando se trata de la violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Y por eso recordó que sobre Mancuso recae "la imputación de 34.002 crímenes de la mayor gravedad, 12.315 homicidios en persona protegida, 2050 desapariciones forzadas, 13951 desplazamientos forzados, 880 crímenes compatibles con violencia basada en género, nueve reclutamientos ilícitos y 4797 crímenes de guerra”.

El magistrado consideró que la designación es contrario a lo que dicta la Constitución: "Para el Tribunal la resolución vulnera (la Constitución) porque pretende generar el efecto práctico de un indulto, por ello se inaplicará, lo que conlleva a denegar la solicitud extraordinaria elevada el Gobierno Nacional", puntualizó.