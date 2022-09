Costos de la energía son los más altos de América: Petro

En su concepto, este proceso tiene como pilares la agricultura, la industria y los sectores intermedios, al igual que otras “palancas” como el fortalecimiento del turismo.

Asimismo, Petro defendió la necesidad de mayores impuestos debido a que la situación fiscal colombiana es “mucho más grave de lo que imaginó la prensa”.

“De este hueco no podemos salir si no es conjuntamente, con dos responsabilidades: en donde se pueda pagar impuestos, pagarlos. Y el Estado garantizar que el dinero de esos impuestos no termine en el robo de las familias políticas de Colombia o en los lavados de activos, sino que vaya exactamente a las palancas que nos permitan la generación de la riqueza en Colombia”, puntualizó.