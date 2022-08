Contraloría advierte que más de 453 mil niños no reciben alimentación escolar

La Contraloría denunció este domingo en un comunicado que más de 453 mil niños en el país no están recibiendo la alimentación escolar.

Agregó en este sentido el organismo de control que "cuatro Entidades Territoriales Certificadas (ETC): Atlántico, Nariño, Quindío y Montería presentan suspensión en la operación del PAE, debido a que no han logrado las condiciones contractuales para garantizar la continuidad del Programa. Y en cuatro ETC: Magdalena, Guainía, Vichada y Montería no se está entregando en su totalidad el Programa de Alimentación Escolar (PAE)".