Colombiano viajó a México a ver el eclipse solar y fue robado por policías

En dos oportunidades fue robado Anderson Cano, un joven de Antioquia que se dispuso ir a México a disfrutar el eclipse total solar que hubo el pasado 8 de abril.

El hecho fue denunciado por el mismo joven que, según sus declaraciones en Telemedellín, fue robado por policías y presuntos narcotraficantes en su viaje al país azteca.

Cano, oriundo de La Ceja viajó a México, sin embargo, varias situaciones marcaron negativamente su paso por ese país.

“Entrando al estado de Sinaloa, un grupo de narcotraficantes detuvieron el bus y pidieron la identificación de todos los pasajeros y al ver que yo era una persona extranjera me bajaron del autobús, no me quisieron dejar seguir mi camino, por el contrario, me robaron todo el dinero que tenía en efectivo”, relató durante

Sostuvo que los presuntos narcotraficantes lo obligaron a devolverse a Guadalajara. Es ahí que en un segundo intento por llegar a la ciudad de Mazatlán en el estado Sinaloa, nuevamente fue víctima de robo, esta vez, cuenta el joven, por parte de policías.

“Los policías me estaban presionando para que yo les pagara y poder dejarme ir sin ningún registro legal y sin tener que pagar ninguna multa o una deportación”, contó.

Sin embargo, Cano señaló que en ese momento no tenía dinero en efectivo. “Ellos toman mi tarjeta de crédito, me piden mi contraseña, van a un cajero electrónico y la dejan totalmente vacía”, manifestó.

Por eso, el joven busca recursos para poder regresar a Colombia.