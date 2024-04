Ariadna Gutiérrez volvió tendencia el “no es no” tras polémica con Lupillo

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez quien está participando en 'La casa de los famosos' de Telemundo, ha sido protagonista de un escándalo en las redes sociales.

Gutiérrez se ha convertido varias veces en foco de comentarios en las redes sociales. Una de ellas fue las interrogantes por parte de sus compañeros por la denuncia pública que hizo contra Lupillo Rivera por presunto maltrato.

Igualmente, ella se defendió de las acusaciones de sus compañeros y explicó por qué realizó esas denuncias en contra del cantante.

“Lupillo se ha comportado como un caballero, nunca he negado eso; sin embargo, también ha demostrado ser una persona obsesiva al intentar poseerme como un objeto o un trofeo. Cuando no logró lo que quería, actuó como lo hizo. No pasaron ni 24 horas antes de que armara un nuevo equipo y traicionara a su propio grupo, a pesar de habernos jurado lealtad”, sostuvo.

La modelo ha descrito que sí ha "experimentado maltrato” y que “nadie puede hablar por ella”. Sin embargo, ‘La jefa’ del reality dejó claro que “no ha detectado ningún tipo de maltrato de género”.

Por eso, en las redes sociales los seguidores posicionaron el hashtag ‘no es no’, en apoyo a Ariadna. Los televidentes salieron en defensa de la modelo, incluida la exconductora Ana María Canseco.

“Las otras chicas de la casa emitieron opiniones sin haber escuchado a Ari. Solo escucharon la versión de Lupillo y se unieron a él. Si supieran que muchos vemos el 24/7 y las redes sociales no perdonan”, dijo Ana María.

También ha habido quienes se han posicionado en el bando de Lupillo, incluidas sus propias hijas. Para ellas, el cantante de música regional mexicana es la víctima en esta situación.