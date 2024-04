Operación Esperanza, documental sobre los hermanos Mucutuy, estrenó tráiler

Durante 40 días las entrañas de Guaviare y Caquetá albergaron a 4 niños entre 11 meses y 12 años de edad que quedaron milagrosamente ilesos al caer la avioneta en que viajaban con su madre en medio de la selva amazónica, y quienes lograron sobrevivir ante la adversidad de la naturaleza de una selva de la que muy pocos saben cómo sobrellevar.

Esa épica hazaña de los hermanos Mucutuy será retratada en un documental llamado ‘Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas’, original de Prime Video, que este lunes estrenó su tráiler.

Esta película narra la historia del 1 de mayo de 2023, cuando cuatro niños estaban a bordo de un pequeño avión que se estrelló en lo profundo del Amazonas.

Los niños no solo sobrevivieron al accidente, sino que pasaron 40 días solos en la selva hasta que finalmente fueron rescatados el 9 de junio.

Este documental muestra la verdadera historia de cómo se desarrolló el rescate con la primera operación entre el ejército y los rescatistas indígenas e incluye testimonios de las personas que vivieron la búsqueda, y de los niños tal como le contaron a su familia.

El documental cuenta con la participación del Brigadier Pedro Sánchez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, Ejército de Colombia, quien dirigió la Operación Esperanza; Eliecer Muñoz, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena que encontró a los niños; Dairo Mucutuy, el tío de los niños; Fatima Valencia, la abuela de los niños; Yeritza Mucutuy, la tía de los niños; y Luis Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena, entre otros testimonios reales.

Operación Esperanza es narrada por Gloria Emilse Martínez Perea, mejor conocida como Goyo, la cantante, productora y cofundadora de ChocQuibTown.

Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas fue producido por Emporium Productions y dirigido por Tom Cross (Inside the World’s Toughest Prisons, Extreme Tribe: The Last Pygmies). Escrito y bajo la producción ejecutiva de Emma Read (Inside the World’s Toughest Prisons, First Ladies of Hip Hop), con Dollan Cannell (Police Suspect N°1) como showrunner, Oliver Schmieg (Der Chaos) como productor y Kathy Hale (I am Killer) como directora de producción.