¿María Fernanda Aristizábal tendría síndrome del impostor?

La modelo, reina de belleza y presentadora de televisión colombiana, María Fernanda Aristizábal Urrea, se encuentra sonando fuerte por estos días tras su participación en el Desafío XX.

Además de su carisma y talento, Aristizábal es considerada una de las mujeres más bellas de Colombia; es por eso que más de uno le sigue el rastro a través de su cuenta de Instagram en la que acumula 986 mil seguidores.

A través de esta red social la famosa comparte detalles de sus proyectos profesionales, viajes, su rutina de vida y ahora se le suma su experiencia presentando el Desafío XX junto a Andrea Serna.

Aristizábal se ha ganado el cariño de los colombianos al mostrarse como una mujer sin filtros y transparente; precisamente, en una reciente entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, reveló algunos detalles sobre su salud mental.

La exreina relató que hace algún tiempo descubrió que sufría de síndrome del impostor tras notar una serie de comportamientos ante sus proyectos personales.

“No soy experta en el tema, pero a través de lo que he vivido con mi experiencia, pero yo digo que lo tengo por lo que me ha pasado en diferentes momentos de mi vida y me pongo todo en duda”, contó Aristizábal.

Siguió diciendo: “Tengo una voz interna que es como que me dijera qué puedo y qué no puedo hacer. Siendo reina, modelo y estudiando mi carrera, siempre tengo presente la duda, una creencia que desde pequeña se plantó en mi mente”.

La modelo se ha mantenido fuerte a pesar de las dificultades y explicó que asume los retos sin importar el miedo que pueda sentir en ese momento.