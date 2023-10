Papi, estamos en guerra: colombiana desaparecida en Israel

Asimismo, el padre agregó que "el sábado a las siete de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘voy a buscar un bunker’. Y se acabó toda la conversación”.

El hombre mencionó, además, que con el pasar de las horas fue que inició a comprender la magnitud de las palabras de su hija, pues iniciaron a ocurrir los ataques de Hamás en Israel. Cabe destacar que la familia de Ivonne vive en Israel desde hace varios años, buscando huir de los conflictos internos de Colombia.

“Comenzaron a sonar las sirenas aquí, en Jerusalén, porque ya estábamos empezando a recibir misiles. Prendimos la televisión y empezamos a enterarnos de lo que estaba sucediendo”, agregó a su descripción de los hechos.

Y entre lágrimas, Rubio pidió ayuda al Gobierno Nacional para encontrar a su hija de 26 años. “Es terrible, no se lo deseo a nadie. Estoy sin lágrimas, las he derramado todas, día y noche. Le pedimos a Dios día a día que nos ayude, que nos devuelvan a nuestra hija”, expresó el padre desesperado.